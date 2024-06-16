Премьер-министр РК поздравил работников и ветеранов медицинской сферы

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поздравил врачей, работников и ветеранов медицинской сферы с профессиональным праздником, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Уважаемые врачи, работники и ветераны медицинской сферы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю глубокую признательность за самоотверженный труд!

Ваше благородное дело служит опорой для нашего общества. Заботясь о здоровье и благополучии каждого нашего жителя, вы ежедневно дарите надежду тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

В нашей стране на сегодня более 270 тысяч медицинских работников, около 70 тысяч – будущих специалистов, обучающихся в вузах. Стремление подрастающего поколения войти в профессию еще раз подтверждает ее востребованность. За последние 5 лет смертность в стране, благодаря усилиям врачей и медиков, снизилась на 9%, средняя продолжительность жизни выросла.

Пусть ваш профессионализм и любовь к людям вдохновляют на новые достижения. Благодарю вас за преданность делу, сострадание и ваше великое доброе сердце!

Искренне желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и семейного благополучия!