РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:24, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Премьер-министр РК поздравил работников и ветеранов медицинской сферы

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов поздравил врачей, работников и ветеранов медицинской сферы с профессиональным праздником, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Уважаемые врачи, работники и ветераны медицинской сферы!

    Поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю глубокую признательность за самоотверженный труд!

    Ваше благородное дело служит опорой для нашего общества. Заботясь о здоровье и благополучии каждого нашего жителя, вы ежедневно дарите надежду тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

    В нашей стране на сегодня более 270 тысяч медицинских работников, около 70 тысяч – будущих специалистов, обучающихся в вузах. Стремление подрастающего поколения войти в профессию еще раз подтверждает ее востребованность. За последние 5 лет смертность в стране, благодаря усилиям врачей и медиков, снизилась на 9%, средняя продолжительность жизни выросла.

    Пусть ваш профессионализм и любовь к людям вдохновляют на новые достижения. Благодарю вас за преданность делу, сострадание и ваше великое доброе сердце!

    Искренне желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и семейного благополучия!

    Теги:
    Правительство Праздник День медицинского работника Поздравления Врачи Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!