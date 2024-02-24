Премьер-министр РК поручил усилить меры по насыщению рынка отечественной сельхозпродукцией

Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с проводимой работой по обеспечению продовольственной безопасности и заслушал доклад о развитии агропромышленного комплекса в регионе, передает агентство Kazinform.

Глава Правительства посетил тепличный комплекс по производству овощной продукции ТОО «World Green Company», где ознакомился с технологическим процессом и осмотрел готовую продукцию. На территории теплицы работают системы орошения, вентиляции, зашторивания, увлажнения, охлаждения, отопления и другое. За год здесь производится более 6 тысяч тонн огурцов и томатов.

По итогам посещения теплицы Премьер-министр акцентировал внимание на важности насыщения внутреннего рынка отечественной сельхозпродукцией.

— Глава государства поддерживает развитие сельского хозяйства. В этом году в рамках мер поддержки АПК было предусмотрено 430 млрд тенге. Однако по поручению Президента мы увеличим эту сумму в два раза. Поэтому перспектива наращивания объемов сельхозпроизводства есть, сейчас нужно активно работать. Необходимая помощь со стороны государства будет оказана, — сказал Олжас Бектенов.

Здесь же Главе Правительства презентовали проект строительства первого в Казахстане горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений мощностью 6 млн тонн с привлечением порядка $2,4 млрд инвестиций.

На сегодняшний день в РК средняя потребность в таких удобрениях составляет 18 тысяч тонн в год.

Запуск завода будет происходить поэтапно до 2035 года.

В рамках проекта будет создано 4 тысяч постоянных рабочих мест.