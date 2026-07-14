Премьер-министр РК поручил Минэнерго выработать план по увеличению добычи нефти и газа

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству энергетики провести переговоры для достижения плановых показателей по добыче нефти и газа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующее поручение глава Правительства дал на заседании по итогам социально-экономического развития страны за первое полугодие 2026 года.

— В целях достижения плановых показателей по добыче нефти и газа Министерству энергетики необходимо провести переговоры со всеми недропользователями и выработать конкретный план действий, — сказал глава Кабмина.

Кроме того, Бектенов поручил активизировать привлечение частных инвестиций в проекты по переработке угля. Также Премьер указал, что нужно расширить меры поддержки потенциальных инвесторов в углехимической отрасли.

Ранее глава Минэнерго озвучил прогнозы по добыче нефти и газа.