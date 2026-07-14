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    Премьер-министр РК поручил Минэнерго выработать план по увеличению добычи нефти и газа

    Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству энергетики провести переговоры для достижения плановых показателей по добыче нефти и газа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектеновтің төрағалығымен Су кеңесінің отырысы өтті
    Фото: ҚР Үкіметі

    Соответствующее поручение глава Правительства дал на заседании по итогам социально-экономического развития страны за первое полугодие 2026 года.

    — В целях достижения плановых показателей по добыче нефти и газа Министерству энергетики необходимо провести переговоры со всеми недропользователями и выработать конкретный план действий, — сказал глава Кабмина.

    Кроме того, Бектенов поручил активизировать привлечение частных инвестиций в проекты по переработке угля. Также Премьер указал, что нужно расширить меры поддержки потенциальных инвесторов в углехимической отрасли.

    Ранее глава Минэнерго озвучил прогнозы по добыче нефти и газа.

    Нефть/газ Казахстан Правительство РК Инвестиции Энергетика Премьер-министр РК Уголь
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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