Премьер-министр РК поручил Минэнерго выработать план по увеличению добычи нефти и газа
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству энергетики провести переговоры для достижения плановых показателей по добыче нефти и газа, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующее поручение глава Правительства дал на заседании по итогам социально-экономического развития страны за первое полугодие 2026 года.
— В целях достижения плановых показателей по добыче нефти и газа Министерству энергетики необходимо провести переговоры со всеми недропользователями и выработать конкретный план действий, — сказал глава Кабмина.
Кроме того, Бектенов поручил активизировать привлечение частных инвестиций в проекты по переработке угля. Также Премьер указал, что нужно расширить меры поддержки потенциальных инвесторов в углехимической отрасли.
Ранее глава Минэнерго озвучил прогнозы по добыче нефти и газа.