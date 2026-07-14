Прогнозы по добыче нефти и газа в Казахстане озвучил министр энергетики

По итогам 2026 года объем добычи нефти прогнозируется на уровне 98 млн тонн. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Минэнерго, за январь–июнь в стране добыто 45,7 млн тонн нефти, что составляет 91,6% от показателя аналогичного периода 2025 года.

— Проводятся переговоры с крупными недропользователями о мерах по увеличению объемов добычи нефти, — сообщил Аккенженов.

Кроме того, в целях восполнения ранее сниженных объемов перенесен планово-предупредительный ремонт на Кашагане. Это позволит компенсировать до 2 млн тонн нефти.

Благодаря принятым мерам общие потери добычи уже удалось сократить с 4,9 млн до 3,3 млн тонн.

Переработка нефти за первое полугодие составила 8,98 млн тонн, или 97,9% к аналогичному периоду прошлого года. Годовой прогноз по переработке — 18,2 млн тонн.

Вместе с тем, добыча газа за шесть месяцев достигла 31,4 млрд кубометров, что составляет 95,9% от уровня прошлого года. По итогам года ожидается добыча 64,5 млрд кубометров.

— Одной из приоритетных задач газовой отрасли является ввод новых инфраструктурных проектов. В конце т. г. планируется завершить строительство линейной части 1-го этапа 2-й нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». В перспективе реализация проекта позволит расширить газотранспортную инфраструктуру и обеспечить устойчивое газоснабжение регионов, — отметил министр.

Производство товарного газа за первое полугодие составило 12,2 млрд кубометров, или 87,1% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам года этот показатель прогнозируется на уровне 27,5 млрд кубометров.

В то же время добыча угля в Казахстане продолжает расти. За январь–июнь в стране добыто 58,9 млн тонн угля — на 12,4% больше, чем годом ранее.

Экспорт угля за первые четыре месяца увеличился на 4,1%, достигнув 10,1 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Казахстан намерен освоить 30 новых месторождений нефти и газа.