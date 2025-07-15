Премьер-министр разъяснил необходимость повышения ставки НДС в Казахстане

— Понятное дело, что любое повышение налогов — это всегда непопулярная, болезненная мера, но вынужденная. Благодаря этой налоговой реформе мы планируем значительно увеличить бюджет развития, — отметил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на брифинге в Правительстве.

По его словам, устойчивый экономический рост возможен только при опережающем развитии инфраструктуры, что, в свою очередь, требует соответствующего объема государственных инвестиций.

— До этого говорилось об экономическом росте. Экономический рост возможен только в том случае, если государство будет ускоренными, опережающими темпами развивать инфраструктуру. Потому что для развития бизнеса любого нужна инфраструктура. Чтобы развивать инфраструктуру, необходим бюджет развития, — подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов отметил, что на сегодня доля бюджета развития в общем объёме государственных расходов остаётся критически низкой и не позволяет своевременно реагировать на потребности экономики.

— У нас, к сожалению, на сегодняшний день уровень бюджета развития критически низкий. Он не позволяет государству в полной мере успевать за развитием экономики и развивать инфраструктуру быстрыми темпами. Поэтому мы, путём принятия Налогового кодекса с 2026 года, ожидаем получения дополнительных бюджетных доходов, увеличения бюджета развития порядка на 8 процентов, до 18% доведем. Это даст нам возможность обеспечить устойчивый экономический рост, — заявил Бектенов.

Напомним, в рамках обсуждаемой налоговой реформы предусматривается повышение ставки НДС с 12% до 16% с 2026 года.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил о росте экономики Казахстана достиг показателя в 6,2%.