Премьер-министр поручил ускорить запуск производства электромобилей в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить реализацию проекта по запуску производства электромобилей BYD в Казахстане. Соответствующее поручение он дал на заседании Правительства, передает корреспондент Kazinform.

Заслушав отчет председателя группы компаний «Астана Моторс» Нурлана Смагулова, глава Правительства поинтересовался ходом реализации проекта.

Смагулов сообщил, что в этом году компания прорабатывает запуск производства автобусов BYD. По его словам, в ходе визита казахстанской делегации в Шанхай состоялись переговоры с руководством китайской компании.

При этом выпуск легковых автомобилей BYD планируется освоить в следующем году.

— Что касается легковых автомобилей, мы эту задачу рассматривали: будем исполнять в следующем году и освоим производство BYD. Потому что BYD — это уникальные автомобили, они делают автомобили только на электрической тяге, гибридные и чисто электрические. Спасибо за своевременное поручение. Наша компания обязана освоить производство автомобилей BYD, чтобы соответствовать всем требованиям и запросам потребителей нашей экономики, — сказал Смагулов.

В ответ Бектенов подчеркнул, что Правительство заинтересовано в скорейшем открытии завода.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Мы заинтересованы в том, чтобы завод по производству электромобилей BYD открылся в Казахстане. Какая необходима поддержка от Правительства — будет оказана. Прошу вас ускорить реализацию этого проекта, — заявил премьер.

Как сообщалось ранее, три китайских автобренда — Li Auto, Omoda и Jaecoo — локализуют производство в Казахстане до 2028 года.