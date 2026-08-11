Премьер-министр поручил до конца года завершить трансформацию ЦОНов в AI-офисы

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до конца года завершить трансформацию Центров обслуживания населения в AI-офисы во всех регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Проводится масштабная работа по трансформации Центров обслуживания населения в AI-офисы. Это задача не только для профильного ведомства. Каждый регион должен быть заинтересован в формировании новой цифровой инфраструктуры, — сказал Олжас Бектенов.

Премьер поручил акиматам совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и госкорпорацией «Правительство для граждан» завершить эту работу до конца текущего года.

Кроме того, Бектенов поручил определить перечень государственных услуг, которые уже в этом году можно перевести в мгновенный формат оказания.

— Сегодня граждане ожидают не просто увеличения количества цифровых услуг.

Люди хотят быстро получить нужный результат без сложных поисков и заявок.

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными государственными органами поручаю определить перечень тех услуг, которые можно перевести в мгновенный формат оказания уже в текущему году — по аналогии с назначением пособия многодетным матерям или выдачей справки о наличии или отсутствии судимости, — подчеркнул глава Правительства.

Ранее сообщалось, что трафик в ЦОНах Казахстана может снизиться на 50% в 2026 году.