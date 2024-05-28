Премьер-министр Королевства Нидерландов встретился с казахстанскими студентами

Сегодня в Казахстан прибыл Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте. В рамках рабочего визита он посетил Maqsut Narikbayev University, где встретился со студентами и ответил на их вопросы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Один из казахстанских студентов спросил Премьер-министра о перспективных направлениях сотрудничества Казахстана и Нидерландов.

- Если мы говорим о потенциальном сотрудничестве, то, безусловно - это в контексте экономических отношений. Особое внимание уделяется диверсификации нашей экономики, переходу от классических источников энергии к нетрадиционным. Это про компании Philips и Heineken, которые начинают строительство в Казахстане, - ответил Марк Рютте.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Также, по его словам, важным аспектом обсуждения между странами сегодня является вопрос управления водными ресурсами.

- Для нас это огромная честь - помогать Казахстану со своей стороны. Ну и, безусловно, углевод и зеленые технологии. Вопросы энергетики сегодня также являются очень важными, мы в данном контексте работаем и с Марокко и другими странами, в том числе и с Казахстаном, - отметил Премьер-министр Нидерландов.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Ранее сообщалось, Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, прибывшим в Астану с рабочим визитом.