Премьер-министр дал ряд поручений Правительству РК

По словам премьер-министра РК Олжаса Бектенова, в 2023 году обрабатывающей промышленности практически удалось сравняться по объемам выпуска с горнодобывающим сектором, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил, что все реализуемые проекты в обрабатывающей промышленности имеют важное значение для дальнейшего развития страны. Также в Казахстане реализуются кластеры высокого передела, куда вошли 17 проектов металлургической и химической отраслей, нефтегазохимии, автомобилестроения и так далее.

— По каждому проекту приняты соответствующие планы реализации, за которыми необходим строгий контроль со стороны всех заинтересованных госорганов, — заявил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Для дальнейшего развития обрабатывающей промышленности глава Правительства дал ряд поручений:

в 2024 году в рамках Карты индустриализации запланирован ввод 180 проектов обрабатывающей промышленности с созданием свыше 18 тысяч новых рабочих мест. Министерству промышленности совместно с отраслевыми госорганами и акиматами регионов необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию этих проектов;

для поддержки и развития отечественных производителей был законодательно урегулирован вопрос обеспечения сырьем отечественных предприятий обрабатывающей промышленности. Сегодня имеются положительные результаты применения механизма в рамках переработки цветных металлов. Этот опыт надо масштабировать на другие виды сырья, которые производятся внутри страны и по которым имеется потенциал наращивания переработки. Поэтому Министерство промышленности совместно с заинтересованными госорганами и организациями должны обеспечить применение данного механизма во всех приоритетных отраслях промышленности;

на сегодня объем производства строительных материалов показывает положительную динамику. Их доля за год увеличилась до 68%. Это направление нужно и дальше активно развивать. Поручаю Министерству промышленности и строительства совместно с Холдингом «Байтерек» проработать вопрос льготного финансирования проектов по производству импортозамещающих строительных материалов. Также с учетом возросшей потребности в стройматериалах Холдингу «Самрук-Казына» и акиматам регионов поручаю усилить контроль за уровнем местного содержания в рамках Нацпроекта «Комфортная школа» и восстановительных работ после паводков.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан.



