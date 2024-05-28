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    10:46, 28 Май 2024 | GMT +6

    До конца текущей недели завершить оценку ущерба от паводков поручил Премьер-министр РК

    бектенов
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Поручаю акиматам совместно с Министерством промышленности до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан, — сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства.

    Глава Кабмина подчеркнул, что необходимо адресно и с пониманием относиться к ситуации, в которую попали наши граждане.

    — Работу надо провести максимально оперативно. Канат Алдабергенович, держите на строгом контроле, — подчеркнул он.

    Теги:
    Пострадавшие Паводки в Казахстане Ущерб Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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