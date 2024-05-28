10:46, 28 Май 2024 | GMT +6
До конца текущей недели завершить оценку ущерба от паводков поручил Премьер-министр РК
Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Поручаю акиматам совместно с Министерством промышленности до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан, — сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства.
Глава Кабмина подчеркнул, что необходимо адресно и с пониманием относиться к ситуации, в которую попали наши граждане.
— Работу надо провести максимально оперативно. Канат Алдабергенович, держите на строгом контроле, — подчеркнул он.