До конца текущей недели завершить оценку ущерба от паводков поручил Премьер-министр РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Поручаю акиматам совместно с Министерством промышленности до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан, — сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Глава Кабмина подчеркнул, что необходимо адресно и с пониманием относиться к ситуации, в которую попали наши граждане.