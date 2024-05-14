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    12:30, 14 Май 2024 | GMT +6

    Премьер Казахстана поручил продолжить программу Kids go free

    дети самолет
    Фото: pexels

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства поинтересовался у министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, можно ли продолжить программу Kids go free в этом году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Мы продолжим. В 2022 году программой воспользовались 700 детей, в 2023 году их число достигло 2000, - ответил министр.

    В этой связи глава Правительства подчеркнул необходимость продолжения программы Kids go free.

    - Я считаю, что это хорошая программа, направленная на развитие внутреннего туризма. Продолжайте ее, - заявил Олжас Бектенов.

    Напомним, с 1 января 2022 года вступило в действие субсидирование стоимости билета для несовершеннолетних (с 2 до 17 лет включительно) пассажиров в составе турпутевки по Казахстану. Эта мера позволяет родителям не платить за авиабилет несовершеннолетних детей на отдыхе внутри страны.

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК Дети Транспорт Цены и тарифы Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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