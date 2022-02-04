Бесплатные туристические перелеты детям: что нужно знать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с последней новостью о бесплатном туристическом перелете детям внутри страны многие задаются вопросами: по каким направлениям будет действовать услуга Kids Go Free, какие документы необходимо предоставить для субсидирования стоимости билета. Корреспондент МИА «Казинформ» собрала в материале важную информацию о бесплатном авиаперелете для юных казахстанских туристов.

Напомним, что с 1 января 2022 года вступило в действие субсидирование стоимости билета для несовершеннолетних (с 2-х до 17-ти лет включительно) пассажиров в составе турпутевки по Казахстану. Эта мера позволяет родителям не платить за авиабилет несовершеннолетних детей на отдыхе внутри страны.

Как это работает?

1) мерой могут воспользоваться только граждане Республики Казахстан;

2) несовершеннолетний гражданин должен осуществлять авиаперелет в сопровождении совершеннолетнего родственника (родителей, дедушек-бабушек и другие);

3) мера распространяется только на поездки в составе турпутевки;

4) турпутевка должна быть приобретена у туроператора, имеющего лицензию на организацию поездок по внутреннему туризму;

5) стоимость турпутевки оплачивается за минусом стоимости детского авиабилета.

Данный механизм предусматривает, что туроператор приобретает авиабилеты за свой счет, в последующем государство возмещает эти расходы согласно Правилам. При этом, участие туроператоров в программе является добровольным. Туристическим операторам средства будут возмещаться через оператора АО НК «Kazakh Tourism».

«Например, семья из 2-х взрослых и 2-х несовершеннолетних детей (10 и 12 лет) запланировала провести отдых в Мангистау. Семья приобрела турпродукт у туроператора в сфере внутреннего туризма стоимостью 500 тысяч тенге, включая авиаперелет для всех членов семьи в оба конца. Туроператором в сфере внутреннего туризма предоставлены бесплатные авиаперелеты для детей. Итого, сумма к оплате за турпродукт составила 400 тысяч тенге (за минусом стоимости детских авиабилетов в размере 100 тыс. тенге). Семьи могут воспользоваться этой услугой. А туроператор отправляет нам правильно оформленную заявку, согласно которой мы возмещаем средства. Это добровольная мера. И мы призываем население активно пользоваться данным механизмом в рамках туристского продукта», - пояснил пресс-секретарь «Kazakh Tourism» Ернур Кенжебеков.

Намеренного завышения стоимости билета для взрослых не будет

По его словам, намеренного завышения стоимости билета не будет.

«Государство компенсирует средства, это никак не повлияет на туристические компании или оператора. У авиакомпании нет мотивации завышать стоимость билета», - пояснил пресс-секретарь национальной компании.

Услугой можно воспользоваться по всем направлениям внутри Казахстана

В Сети также распространялась информация о том, что бесплатные перелеты для несовершеннолетних, возможны, только по следующим направлениям: озеро Алаколь, горный кластер алматинского региона, Щучинско-Боровская курортная зона, Баянаульская курортная зона, Имантау-Шалкарская курортная зона, озеро Балхаш, Туркестан, пляжные зоны отдыха Мангистау, развитие MICE-туризма в городе Нур-Султан, космодром Байконур.

«Изначально было так. Однако сейчас мы улучшили норму. Теперь услугой Kids Go Free можно воспользоваться по всем направлениям по всему Казахстану. Самое главное – в турпутевке должны быть включены авиаперелет и проживание.

Каков алгоритм возмещения средств туроператорам?

Для получения возмещения средств по истечении срока отдыха туристов, туроператоры формируют пакет документов для предоставления их в АО «НК «Kazakh Tourism».

Затем оформляют заявку на получение субсидии и направляют в адрес Организации в бумажной или электронной форме посредствам почты либо нарочно.

Адрес местонахождения: город Нур-Султан, проспект Мангилик Ел 55/14, офис – 222.Электронный адрес: g.sakhmetova@qaztourism.kz

В случае полноты пакета установленных документов, Организация в течение 10 рабочих дней со дня их поступления рассматривает пакет документов и принимает решение о выплате субсидии или об отказе выплате субсидии при несоответствии представленных документов. Информация о принятом решении размещается на интернет-ресурсе Организации.

На основании решения о выплате, компания в течение 45 рабочих дней осуществляет перечисление суммы субсидии на расчетный счет туроператора.