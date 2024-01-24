Премьер Казахстана и глава Башкортостана обсудили укрепление промышленной кооперации

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с главой Республики Башкортостан Российской Федерации Радием Хабировым, прибывшим в Астану с делегацией. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В ходе встречи обсуждены меры по укреплению промышленной кооперации между регионами Казахстана и Башкортостаном, а также вопросы взаимодействия в области сельского хозяйства, логистики, образования и туризма в контексте дальнейшего углубления казахстанско-российского сотрудничества.

Глава Правительства отметил, что Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который в 2022 году достиг $27 млрд с 10-процентным ростом. За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля также показала хорошие результаты и составила почти $24 млрд.

- Весомый вклад в развитие казахстанско-российских торговых отношений вносит Республика Башкортостан. За отмеченный период товарооборот с нашими регионами превысил $350 млн. При этом у нас есть большой потенциал для дальнейшего расширения торгово-экономических связей, — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также выразил уверенность, что проводимые в Астане бизнес-форум и заседание рабочей группы по сотрудничеству придадут значительный импульс двустороннему взаимодействию.

Со своей стороны глава Башкортостана обозначил интерес в дальнейшем углублении промышленной кооперации и развитии торговых отношений.

- Экономическое сотрудничество наших предприятий растет. Мы прекрасно понимаем, что потенциал только начинает реализовываться. Я полагаю, что в ближайшие годы нашей общей задачей является дальнейшее увеличение товарооборота. Все необходимые предпосылки для этого есть, — сказал Радий Хабиров.