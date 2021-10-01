Премьерный показ спектакля «Борте» состоится в новом театре Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 9-10 октября состоится открытие Туркестанского музыкально-драматического театра. Дебютной постановкой на сцене станет пьеса «Борте» известного писателя-драматурга, лауреата государственной премии РК Дулата Исабекова, передает МИА «Казинформ».

Борте – значимая личность в мировой истории, старшая жена великого Чингисхана из рода конырат. Первое литературное произведение, посвященное Борте, будет также впервые представлено и на казахстанской театральной сцене.

Хронологически начало постановки расскажет историю знакомства 10-11-летнего Темучина (настоящее имя Чингисхана) с Борте, а основное действие спектакля будет происходить уже в период правления Чингисханом огромной империей. Этот исторический отрезок времени знаменуется тем, что Темучин объединяет разобщенные многочисленными междоусобицами монгольские племена в единое государство, и провозглашается его великим каганом. Победное шествие войска Чингисхана начинается с Китая, затем достигает украинской земли устрашающей битвой на реке Калке.

Произведение повествует о жизни смелой и отважной, мудрой и красивой, храброй и бойкой женщины по имени Борте, чья судьба была полна драмы и трагедии, о ее важной роли в жизни выдающегося полководца и завоевателя.

Спектакль «Борте» поставлен специально приглашенным известным итальянским театральным режиссером Давиде Ливермор (Davide Livermore). Художественный руководитель спектакля - Айнур Копбасарова, режиссер - Карло Шаккалуга (Carlo Sciaccaluga), сценограф - Анна Варалдо (Anna Varaldo), координатор - Элис Ферранти (Alice Ferranti), художник-декоратор - Жанат Кокимбеков, художник по костюмам - Айжан Абдуайт, композитор - Хамит Шангалиев, литературный редактор - Шынар Омарова, художник по свету - Даурен Самашов, балетмейстеры - Асем Алдибекова, Мадина Муратпекова, Даулет Муратбеков, художник по гриму - Адэль Нуркасымова, а также молодые драматические актеры и артисты балета Музыкально-драматического театра Туркестана.

Научный консультант исторического спектакля - историк, кандидат исторических наук, доцент Нурлан Атыгаев. Артисты, исполняющие роли - Айя Шарип, Акбота Каймакбаева, Нуркен Отеулов, Еркебулан Даиров, Лейло Бекназар-Ханинга, Адиль Ахметов, Алмахан Кенжебекова, Алихан Идрышева, Ержан Нурымбет, Нартай Сауданбекулы, Конысбек Бегайдаров, Замзагуль Бегайдарова, Алтынай Ногербек, Азамат Чукеев, Толкын Нурбекова, Ашим Ахметов, Куаныш Конысбеков, Айгерим Кайраткызы.

Декорации отличаются правдоподобностью, сценические костюмы – изяществом и красотой, а реквизиты – искусным исполнением профессиональными мастерами, трудившимися специально для данной постановки. Известный композитор Хамит Шангалиев написал эксклюзивную музыку для спектакля.

По словам директора и художественного руководителя театра Айнур Копбасаровой, в ближайшее время вниманию жителей и гостей города будут представлены новые оригинальные постановки, основанные на современных технологиях и креативных решениях.

Возведенный при поддержке Первого Президента РК, Елбасы Н. Назарбаева Туркестанский музыкально-драматический театр является одним из самых роскошных зданий столицы Тюркского мира. Елбасы специально посетил театр в мае 2021 года, где ознакомился с актерским составом и техническими возможностями сцены нового храма искусства.