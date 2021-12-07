Премьера сериала о хоккее «Барыс Generation» состоится на телеканале «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьера сериала о хоккее «Барыс Generation» на телеканале «Хабар» состоится уже сегодня. В 22:30 по столичному времени выйдет первая серия отечественного сериала. Картина расскажет о судьбе хоккейной команды, для которой наступил не самый лучший период. Сериал снят при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Спортивная мотивирующая драма «Барыс Generation» – первый отечественный сериал про хоккей. Картина рассказывает о молодой команде, которая сталкивается с серьезными вызовами. Это и финансовые трудности, и личные проблемы, а также внутренние конфликты игроков. Но в итоге их сплотила единая цель – стремление к победе. Режиссером проекта выступил Акан Мусакулов. Сериал обещает зацепить даже тех, кто далек от мира спорта и хоккея.

На весь съемочный процесс ушло не больше года. Многие из актеров тогда впервые встали на коньки. Освоиться на льду команде помогли профессиональные хоккеисты и тренеры «Барыса».

«Весь съемочный период мы тренировались, только в последние полмесяца мы уже более-менее чему-то научились. Ранее я не умел кататься на коньках, но ради съемок пришлось даже научиться играть в хоккей», - признается актер Алишер Исмаилов.

Спорт, драма, юмор, мотивация – сериал вобрал в себя все самое интересное. На протяжении 15-ти серий зритель погружается в мир хоккея и сопереживает вместе с командой. Первые зрители высоко оценили сериал.

«Как спортсмен, я очень рад, что в нашей стране снимаются спортивные фильмы, спортивные сериалы. Это проявляет интерес не только к спортсменам, но и к нашим всем жителям и итог – люди начинают заниматься спортом. Я поздравляю телеканал «Хабар» со съемкой такого прекрасного сериала, я сам видел фрагменты, ребята креативные, очень интересно подошли к этому сериалу», - отметил олимпийский чемпион Серик Сапиев.

Стоит отметить, что индустрия телесериалов в Казахстане ощутимо шагнула вперед. Всего за последние пять лет в стране отсняли более 250 многосерийных картин. Почти 70 из них – производства агентства «Хабар».



