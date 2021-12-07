+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Премьера сериала о хоккее «Барыс Generation» состоится на телеканале «Хабар»

7 Декабря 2021 21:43
Поделиться:
Премьера сериала о хоккее «Барыс Generation» состоится на телеканале «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьера сериала о хоккее «Барыс Generation» на телеканале «Хабар» состоится уже сегодня. В 22:30 по столичному времени выйдет первая серия отечественного сериала. Картина расскажет о судьбе хоккейной команды, для которой наступил не самый лучший период. Сериал снят при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстанский тяжелоатлет завоевал «золото» на чемпионате мира в Ташкенте
Концерт с участием известных певцов прошел в Нур-Султане Али Ахмедов получил бой с экс-соперником Мунгии Аида Балаева провела встречу с главой Агентства кинематографии Узбекистана

Спортивная мотивирующая драма «Барыс Generation» – первый отечественный сериал про хоккей. Картина рассказывает о молодой команде, которая сталкивается с серьезными вызовами. Это и финансовые трудности, и личные проблемы, а также внутренние конфликты игроков. Но в итоге их сплотила единая цель – стремление к победе. Режиссером проекта выступил Акан Мусакулов. Сериал обещает зацепить даже тех, кто далек от мира спорта и хоккея.

На весь съемочный процесс ушло не больше года. Многие из актеров тогда впервые встали на коньки. Освоиться на льду команде помогли профессиональные хоккеисты и тренеры «Барыса».

«Весь съемочный период мы тренировались, только в последние полмесяца мы уже более-менее чему-то научились. Ранее я не умел кататься на коньках, но ради съемок пришлось даже научиться играть в хоккей», - признается актер Алишер Исмаилов.

Спорт, драма, юмор, мотивация – сериал вобрал в себя все самое интересное. На протяжении 15-ти серий зритель погружается в мир хоккея и сопереживает вместе с командой. Первые зрители высоко оценили сериал.

«Как спортсмен, я очень рад, что в нашей стране снимаются спортивные фильмы, спортивные сериалы. Это проявляет интерес не только к спортсменам, но и к нашим всем жителям и итог – люди начинают заниматься спортом. Я поздравляю телеканал «Хабар» со съемкой такого прекрасного сериала, я сам видел фрагменты, ребята креативные, очень интересно подошли к этому сериалу», - отметил олимпийский чемпион Серик Сапиев.

Стоит отметить, что индустрия телесериалов в Казахстане ощутимо шагнула вперед. Всего за последние пять лет в стране отсняли более 250 многосерийных картин. Почти 70 из них – производства агентства «Хабар».



Подписывайтесь на наш канал:

#Культура   #Спорт   #МИОР   #Хоккей   #Барыс   #Кинематограф  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанский тяжелоатлет завоевал «золото» на чемпионате мира в Ташкенте
Концерт с участием известных певцов прошел в Нур-Султане
Али Ахмедов получил бой с экс-соперником Мунгии
Аида Балаева провела встречу с главой Агентства кинематографии Узбекистана
Популярное
1 Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
2 Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
3 Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
4 Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
5 Ситуацию вокруг мобильных переводов прокомментировал Кайрат Келимбетов
6 545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Читайте также
Али Ахмедов получил бой с экс-соперником Мунгии
Книги художника Ералы Оспанова об искусстве номадов презентовали в Алматы
Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
Ситуацию вокруг мобильных переводов прокомментировал Кайрат Келимбетов
545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив