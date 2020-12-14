Премьера проекта «За что я люблю Казахстан и казахстанцев» стартует на телеканале «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 декабря в 16:00 на телеканале «Хабар» состоится премьера проекта «За что я люблю Казахстан и казахстанцев». Телепроект состоит из 50 киноновелл, каждая из которых основана на реальных историях обычных людей из разных уголков Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Хабар».

Генеральные продюсеры проекта – глава Агентства «Хабар» Ерлан Бекхожин и известный сценарист Бахыт Килибаев.

В июле этого года Агентство «Хабар» объявило о запуске конкурса на лучшую непридуманную историю о героях нашего времени. По итогам конкурса были отобраны лучшие рассказы, по сюжету которых специалисты кино запустили съемки фильмов.

В процесс съемок были вовлечены 50 творческих групп со всех регионов Казахстана. Зрителям будут представлены подвиги врачей, полицейских, курсантов, учителей, спортсменов, волонтеров. Проект «За что я люблю Казахстан и казахстанцев»посвящен людям, кому хочется подражать и кем хочется гордиться.

Помимо молодых артистов, в проекте приняли участие знаменитые актеры: главный герой фильма «Шал» Ерболат Тогузаков, заслуженная артистка РК Наталья Долматова, актриса театра и кино Ольга Ландина, домбристка Маржан Капсамат, Айдос Тастаев и Нуржан Мусаев.

В качестве героев нескольких серий были задействованы совсем еще юные актеры. Например, Анисе Торебеккызы всего 1 год и 3 месяца, Хакимжану 7-месяцев, самому маленькому участнику проекта Талгату Муса на момент съемок было всего 2.5 месяца.

Проект «За что я люблю Казахстан и казахстанцев» позволит проявить и узнать cовременных героев, живущих в настоящее время вместе с нами.

Глобальный телепроект приурочен 30-летию Независимости Республики Казахстан. Не пропустите премьеру самой интересной серии рассказов о современных героях в истории казахстанского кинематографа 14 декабря в 16:00 на телеканале «Хабар».