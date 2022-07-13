Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Премьер РК встретился с министром туризма Израиля
13 Июля 2022 13:27

Премьер РК встретился с министром туризма Израиля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Алихан Смаилов отметил, что Израиль является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке и в нынешних реалиях наши страны должны приложить большие усилия для оживления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере, в аграрной отрасли и по развитию туристического потенциала.


Фото: primeminister.kz
Новости по теме
Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа
Определились победители чемпионата Казахстана по спортивному туризму
Необходимо придать дополнительный импульс развитию новых областей - Глава Правительства РК
Читайте также
Стимулирующие экономию воды тарифы предлагают установить в Казахстане
Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа
Определились победители чемпионата Казахстана по спортивному туризму
Коммунальные проблемы беспокоят жителей села на Алаколе
Стабилизация цен на продукты - какие меры принимает Правительство Казахстана
Необходимо придать дополнительный импульс развитию новых областей - Глава Правительства РК
Водоснабжение в вегетационный сезон лучше прошлогоднего - глава Правительства РК
Влияние геополитических событий в отношении России на Казахстан прокомментировал Премьер-Министр РК
Популярное
1 Главный санврач Алматинской области обратился к жителям двух областей
2 Ограничительные меры по ввозу автомобилей рассматривает Казахстан
3 Мошенники представляются полицейскими жителям СКО
4 Победителю «Қазақстан барысы»-2022 подарили квартиру
5 Глава государства подписал закон по вопросам регулирования и развития рынка ценных бумаг

Лента новостей

Архив