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Премьер РК отчитался перед Главой государства  о развитии страны за 5 месяцев

9 Июня 2020 16:53
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Премьер РК отчитался перед Главой государства  о развитии страны за 5 месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал подробный доклад Премьер-Министра о социально-экономическом развитии страны за 5 месяцев текущего года, работе по противодействию распространению коронавируса и улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе реализации антикризисных мер, исполнении Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года и разработке Стратегического плана развития до 2025 года.

Аскар Мамин сообщил Президенту, что на фоне резкого спада деловой активности в мире, вызванного пандемией коронавируса, в период с января по май текущего года темпы роста национальной экономики снизились на 1,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным главы Правительства, тем не менее, наблюдается положительная динамика роста в ряде отраслей экономики, в частности, в реальном, горнодобывающем, обрабатывающем секторах, сельском хозяйстве, сфере услуг, а также в привлечении инвестиций в основной капитал.

Аскар Мамин доложил о полном завершении объемов весенне-полевых работ во всех областях.

Кроме того, Премьер-министр сообщил Президенту, что в текущем году комплексными мерами по содействию трудоустройству населения будет охвачено 1,22 млн граждан нашей страны.

Президент Казахстана намерен провести расширенное заседание Правительства в июле текущего года для рассмотрения итогов развития страны в первом полугодии и постановки задач по преодолению последствий кризиса.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Аскару Мамину ряд конкретных поручений, в том числе по развитию экологического туризма.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Премьер-министр РК,
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