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Премьер РК - о посадке 2 млрд деревьев: Есть риск недостижения показателя

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Августа 2022, 09:51
Премьер РК - о посадке 2 млрд деревьев: Есть риск недостижения показателя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с реализацией национального проекта «Жасыл Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил Алихан Смаилов, основные цели национального проекта «Жасыл Қазақстан» - снижение загрязнения атмосферного воздуха, совершенствование системы управления отходами, водными ресурсами и лесного хозяйства.

«Для улучшения окружающей среды с 1 января следующего года вступает в силу норма о необходимости внедрения на крупных промышленных предприятиях автоматизированной системы мониторинга эмиссий. Данная мера направлена на получение оперативной и достоверной информации о выбросах каждого предприятия – это позволит проводить мониторинг и применять оперативные меры в случае завышения уровня выбросов», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

Премьер-Министр напомнил, что по поручению Главы государства реализуется масштабный проект по посадке 2 млрд деревьев в течение 5 лет.

«В 2021 году проведена посадка деревьев площадью в 66 тыс. га (в количестве 138 млн деревьев). Однако в этом году существует риск недостижения поставленного показателя из-за слабого финансирования на местном уровне в ряде регионов», - заявил глава Правительства.

«Стоит отметить, что с прошлого года действует норма, когда экологические платежи обязаны быть направлены на меры по улучшению экологической обстановки. Для этого Министерству экологии необходимо совместно с акиматами разработать планы мероприятий для улучшения экологической ситуации по каждому региону. Кроме того, в этом году Министерство индустрии начало разработку проектно-сметной документации полигонов твердо-бытовых отходов для населенных пунктов до 10 тыс. жителей», - сказал он.

Премьер-Министр поручил Министерству экологии взять на особый контроль внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий на крупных промышленных предприятиях.

Акиматам Актюбинской и Западно-Казахстанской областей совместно с Министерством финансов Алихан Смаилов поручил в текущем году проработать вопрос финансирования запланированного объема посадки деревьев. Также, по словам главы Правительства, министерствам индустрии, финансов и экологии необходимо проработать вопрос выделения средств на разработку проектно-сметной документации для строительства полигонов твердо-бытовых отходов в крупных населенных пунктах.


Фото: primeminister.kz



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