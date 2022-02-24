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Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили реализацию совместного проекта «Евразийский агроэкспресс»

24 Февраля 2022 21:33
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Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили реализацию совместного проекта «Евразийский агроэкспресс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евразийский межправительственный совет принял распоряжение о поддержке реализации совместного проекта стран Евразийского экономического союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок «Евразийский агроэкспресс». Проект нацелен на увеличение объемов взаимных поставок и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также его диверсификацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

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«На первом этапе регулярные отправки за пределы ЕАЭС будут организованы по двум направлениям – в Китай и Узбекистан, а также обратно. В дальнейшем маршруты реализации могут быть расширены на другие страны азиатского и европейского регионов, – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. – Регулярность перевозок позволит сформировать конкурентоспособные в отношении морского фрахта тарифы, а также сократить сроки доставки товаров (до 10-14 дней в Китай и 4-7 дней в Узбекистан). Кроме того, предполагается создание всей необходимой инфраструктуры – отлаженной логистической цепочки поставок».

Министр пояснил, что речь идет о поставках масложировой, молочной, мясной, плодоовощной и готовой пищевой продукции, а также других продуктов питания с акцентом на маржинальные товары.

При реализации совместного проекта предусматривается возможность запуска двух полносоставных контейнерных поездов в неделю по маршруту Республика Беларусь – Российская Федерация – Кыргызская Республика – Республика Казахстан – Китайская Народная Республика, включая поезда с рефрижераторными контейнерами для мороженой продукции. Таким образом, ежемесячный объем перевозок в направлении Китая может составить около 10 тыс. тонн.

Участие в совместном проекте подтвердили ООО «Бремино групп» (Республика Беларусь), АО «KTZ Express» (Республика Казахстан), ГП «НК «КТЖ» (Кыргызская Республика), АО «РЖД Логистика» (Российская Федерация), АО «Славтранс-Сервис» (Российская Федерация). Для выполнения функций координатора создана АНО «Евразийская Агрологистика».

В 2019 году проект «Агроэкспресс», предполагающий регулярные контейнерные перевозки сельскохозяйственной продукции по железнодорожному маршруту в Китай, запущен в Российской Федерации. С 2021 года проект также реализуется в направлении Россия – Узбекистан.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Сельское хозяйство   #ЕАЭС  
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