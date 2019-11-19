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Премьер-Министры Казахстана и Азербайджана дали старт строительству ВОЛС по дну Каспийского моря

19 Ноября 2019 17:15
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Премьер-Министры Казахстана и Азербайджана дали старт строительству ВОЛС по дну Каспийского моря

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин и Премьер-Министр Азербайджана Али Асадов приняли участие в прошедшей в городе Актау торжественной церемонии начала строительства TransCaspian Fiber Optic (TCFO) – волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между двумя странами по дну Каспийского моря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией. Прокладку кабеля по дну Каспийского моря длиной около 380-400 км осуществят АО «Транстелеком», KazTransCom и азербайджанский оператор связи AzerTelecom. ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года, она позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит/с.

«Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана. Принципы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества заложены Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и в последующем – Президентом АР Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, продолжая внешнеполитический курс Елбасы, придает особое значение развитию и углублению двусторонних отношений с Азербайджаном», - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства Казахстана подчеркнул, что совместный проект TransCaspian Fiber Optic позволит выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, войти в ряд ведущих магистральных маршрутов Европа-Азия и занять достойное место в мировом транзите данных.

А. Мамин и А. Асадов обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, космической и культурно-гуманитарной сферах.





В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр А. Мамин принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства завода по производству метанола и олефинов. Проект реализует сингапурская компания WestGasOil, объем инвестиций – $1,8 млрд Мощность завода – 300 тысяч тонн метанола и 600 тысяч тонн олефинов в год. На период строительства будет создано 4000 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию в 2023 году персонал предприятия составит 650 человек.

Глава Правительства ознакомился с ходом строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса Aktau Resort Hotel, а также работой предприятий «КазАзот», Mangystau Oil Refining и хлебобулочного завода Maga-Bread.

А. Мамин посетил Культурный центр им. А. Кекильбаева, где осмотрел музей и мемориал народного писателя Казахстана.

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Ключевые слова: Премьер-министр РК, Строительство, Азербайджан, Мангистауская область,
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