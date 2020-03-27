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Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

Автор:  
Тимур Дюсекеев
27 Марта 2020, 17:36
Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ — Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом политик в пятницу рассказал в своем видеообращении, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус.

Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить работой правительства по борьбе с вирусом посредством видеосвязи», — сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Очень простое распоряжение: начиная с этого вечера, вы обязаны оставаться дома. Поскольку самое важное, что мы должны сделать, - это остановить распространение болезни между семьями», - сказал он.



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