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Премьер-министр Великобритании получил прививку от коронавируса AstraZeneca

Автор:  
Арнур Рахимбеков
20 Марта 2021, 11:38
Премьер-министр Великобритании получил прививку от коронавируса AstraZeneca

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил коронавирусную вакцину AstraZeneca, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-министр, которому 56 лет, получил первую дозу в лондонской больнице Святого Томаса, где он лечился в реанимации в апреле прошлого года после заражения COVID-19.

Таким образом, Б. Джонсон попал в число более 26 млн жителей Великобритании, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса.

В своем заявлении британской прессе Б. Джонсон сказал: «Я буквально ничего не почувствовал. Все прошло очень хорошо, очень быстро. Когда вы получите свое приглашение, пожалуйста, идите и получите свою инъекцию».

Б. Джонсон ранее сообщил, что получит вакцину от AstraZeneca на фоне новостей в ЕС о том, что некоторые европейские страны приостановили использование вакцины из-за опасений по поводу образования тромбов у отдельных пациентов.

Тем не менее, Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что данная вакцина безопасна и эффективна. С данного момента Франция, Германия и Италия возобновили свои программы вакцинации с использованием продукта от AstraZeneca.


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