Премьер-Министр РК встретился с главой миссии МВФ по Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с экспертами Международного валютного фонда (МВФ) во главе с руководителем миссии по Казахстану Марком Хортоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Главе Правительства представлены экспертные оценки и прогнозы МВФ по экономической ситуации в Казахстане, которые вошли в заключительное заявление миссии по итогам прошедшего в ноябре т.г. визита в РК сотрудников фонда.

Миссия констатировала сохранение в Казахстане высоких темпов экономического роста в основном за счет ненефтяного сектора, прежде всего строительства и сферы услуг.

«Предварительные оценки указывают на ускорение в третьем квартале. Ключевыми факторами являются рост потребления и продолжающаяся инвестиционная деятельность. Это обусловлено бюджетной поддержкой, высоким ростом розничного кредитования, а также инвестиционными проектами в нефтегазовом секторе», - отмечается в заключительном заявлении миссии МВФ.

Глава Правительства отметил, что экономика Казахстана демонстрирует стабильную тенденцию роста – по итогам 10 месяцев т.г. ВВП Казахстана увеличился на 4,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Стороны обсудили вопросы денежно-кредитной, курсовой, налогово-бюджетной политики, ситуацию в банковской сфере, проводимые Казахстаном структурные реформы экономики, а также предстоящее открытие в 2020 году в городе Алматы Регионального центра по технической помощи МВФ для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

Во встрече приняли участие первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов, министры национальной экономики Р. Даленов, торговли и интеграции – Б. Султанов, индустрии и инфраструктурного развития – Б. Атамкулов, заместитель министра иностранных дел Е. Кошербаев и представители других ведомств.

Миссия МВФ дважды в год посещает Казахстан для проведения ежегодных консультаций в соответствии со Статьей IV Соглашения МВФ.