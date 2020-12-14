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Премьер-Министр РК вручил государственные награды ко Дню Независимости

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Декабря 2020, 14:10
Премьер-Министр РК вручил государственные награды ко Дню Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Премьер-Министр РК Аскар Мамин ко Дню Независимости вручил сотрудникам министерств и ведомств, а также представителям зарубежных стран государственные награды за вклад в социально-экономическое развитие Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Орденом «Парасат» награждены руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев и министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

Орден «Достык» II степени вручен генеральному директору АО «КАМАЗ» Сергею Когогину, председателю совета директоров «YDA Group» Арслану Хусейну и учредителю ТОО «YDD» Кемертелидзе Шмаги.

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Орденом «Айбын» II степени награжден вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков.

Орденом «Құрмет» награждены заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Айдын Каримов, заместитель руководителя Пресс-службы Премьер-Министра Думан Хамит, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек, председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Асхат Кайнарбеков, председатель Комитета науки Министерства образования и науки Жанна Курмангалиева, заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Сатжан Аблалиев, заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Маншук Абдыкарим, заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Николай Кадюков, председатель правления АО НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов.

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Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены первый вице-министр национальной экономики Асет Иргалиев, заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жаслан Мадиев, председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгат Ластаев, заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Асхат Жапсарбай, заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Дулат Жекебаев, заместитель председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Алмат Абдикешов, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Нариман Жунусов и ряд сотрудников Канцелярии Премьер-Министра.

«Почетной грамотой Республики Казахстан» награждена заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Лаура Ахметниязова и ряд сотрудников Канцелярии Премьер-Министра.


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