Премьер-Министр РК провел заседание МВК по COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О санитарно-эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах доложил министр здравоохранения А.Цой, контроле за соблюдением санитарных требований – министр внутренних дел Е.Тургумбаев, работе по мониторингу ценовой политики ПЦР-диагностики и средств индивидуальной защиты – председатель Агентства по защите и развитию конкуренции С.Жумангарин, информационно-разъяснительной работе с населением – министр информации и общественного развития А.Балаева, ситуации в регионах – акимы Костанайской области А.Мухамбетов, Западно-Казахстанской области – Г.Искалиев, Акмолинской области – Е.Маржикпаев.

Благодаря проведению ранней вакцинации, всеобщему масочному режиму и мерам по дистанцированию, текущей осенью заболеваемость населения пневмонией и ОРВИ имеет устойчивую динамику к снижению. Например, только за октябрь, по сравнению с сентябрем т.г., число заболевших пневмонией уменьшилось на 26% с 24,8 тыс. до 18,3 тыс., а острой респираторной вирусной инфекцией – на 7,6% с 286,8 тыс. до 265,3 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом, заболеваемость ОРВИ снизилось в 1,7 раза – с 441,2 тыс. в октябре 2019 г. до 265,3 тыс. в октябре т.г.

В то же время во всех регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Индекс репродуктивности вируса по республике составляет 1,2, заполняемость инфекционных коек – 21%, реанимационных коек – 17%. В красную зону вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, в желтой зоне – Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

Премьер-Министр поручил акимам регионов, находящихся в красной и желтой зонах, принять дополнительные меры по стабилизации ситуации и держать вопрос на особом контроле.

Министерству здравоохранения поручено:

1. Обеспечить полную готовность всех медицинских служб на центральном и региональном уровне к возможному росту заболеваемости.

2. На постоянной основе вести разъяснительную работу с населением по соблюдению ограничительных мер.

3. Совместно с Пограничной службой, акиматами регионов усилить контроль за пригласительными документами от организаций здравоохранения, выдаваемых иностранцам для въезда в Казахстан.

4. Совместно с Министерством юстиции, акиматами определить перечень организаций здравоохранения в регионах, уполномоченных на выдачу приглашений иностранным гражданам для лечения на территории РК.

Министерству внутренних дел поручено усилить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением населением и субъектами бизнеса ограничительных и карантинных мер (с 17 августа т.г. в стране проведено 41 тыс. рейдовых проверок, выявлено 8,7 тыс. нарушений карантина).



