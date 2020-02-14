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Премьер-Министр РК провел встречу с министром торговли и индустрии Катара

14 Февраля 2020 13:06
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Премьер-Министр РК провел встречу с министром торговли и индустрии Катара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с министром торговли и индустрии Государства Катар Али бен Ахмедом аль-Кауари. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

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Али бен Ахмед аль-Кауари информировал Главу Правительства Казахстана об итогах заседания экспертной группы 5-ой казахстанско-катарской совместной комиссии высокого уровня.

Глава Правительства отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана с Катаром в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-банковской, сельскохозяйственной и других сферах.

Между странами установлен безвизовый режим, в ближайшее время планируется запустить прямые рейсы между Нур-Султаном и Дохой. В дальнейшем по 7 раз в неделю будут выполняться регулярные рейсы не только между столицами, но и между Алматы и Дохой.

Стороны обсудили предстоящий в марте т.г. визит в Казахстан Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, а также перспективы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и финансово-банковской сферах.

Во встрече приняли участие министр национальной экономики Р. Даленов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Государстве Катар А. Шокыбаев.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Премьер-министр РК,
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