Премьер-Министр РК провел встречу с исполнительным вице-президентом «Shell» Питером Костелло

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным вице-президентом компании «Shell» Питером Костелло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и компании SHELL по реализации совместных проектов в энергетической отрасли, включая привлечение инвестиций. В частности, стороны обсудили итоги деятельности за прошлый год и текущие планы на 2022 год.

«Наше сотрудничество будет и дальше способствовать успешной реализации поставленных задач, прежде всего, направленных на преодоление глобальных вызовов, а также дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений», — сказал Премьер-Министр РК А. Смаилов.

В свою очередь Питер Костелло отметил, что Казахстан является стратегическим партнером для компании «Shell». Двусторонняя взаимовыгодная работа будет и дальше продолжена.

В целях повышения инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли Премьер-Министр РК сообщил, что Правительством совместно с Казахстанской ассоциацией Совета иностранных инвесторов ведется работа над внедрением Улучшенного модельного контракта. Данный контракт вкупе с пакетом фискальных и регуляторных преференций будет распространяться на новые морские проекты, сложные проекты на суше и газовые проекты.

«В настоящее время мы работаем над внесением соответствующих изменений в действующее законодательство. И мы уверены, что развитие нефтегазовых проектов в Казахстане станет еще более привлекательней для наших стратегических партнеров», — резюмировал А. Смаилов.