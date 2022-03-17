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    19:42, 16 Март 2022 | GMT +6

    Премьер-Министр РК провел встречу с исполнительным вице-президентом «Shell» Питером Костелло

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным вице-президентом компании «Shell» Питером Костелло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и компании SHELL по реализации совместных проектов в энергетической отрасли, включая привлечение инвестиций. В частности, стороны обсудили итоги деятельности за прошлый год и текущие планы на 2022 год.

    «Наше сотрудничество будет и дальше способствовать успешной реализации поставленных задач, прежде всего, направленных на преодоление глобальных вызовов, а также дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений», — сказал Премьер-Министр РК А. Смаилов.

    В свою очередь Питер Костелло отметил, что Казахстан является стратегическим партнером для компании «Shell». Двусторонняя взаимовыгодная работа будет и дальше продолжена.

    В целях повышения инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли Премьер-Министр РК сообщил, что Правительством совместно с Казахстанской ассоциацией Совета иностранных инвесторов ведется работа над внедрением Улучшенного модельного контракта. Данный контракт вкупе с пакетом фискальных и регуляторных преференций будет распространяться на новые морские проекты, сложные проекты на суше и газовые проекты.

    «В настоящее время мы работаем над внесением соответствующих изменений в действующее законодательство. И мы уверены, что развитие нефтегазовых проектов в Казахстане станет еще более привлекательней для наших стратегических партнеров», — резюмировал А. Смаилов.


    Теги:
    Правительство Нефть/газ Правительство РК Сотрудничество Энергетика Инвестпроекты Нефть Экономика
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