Премьер-Министр РК провел совещание по вопросу банкротства физических лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросу разработки проекта Закона «О восстановлении платежеспособности физических лиц» (О банкротстве физических лиц), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

О ходе проводимой работы доложили министры финансов, юстиции, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, заместитель председателя Национального Банка. Глава Правительства поручил доработать проект Закона и внести в установленном порядке в Канцелярию Премьер-Министра.