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Премьер-Министр РК провел совещание по вопросу банкротства физических лиц

19 Января 2022 10:28
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Премьер-Министр РК провел совещание по вопросу банкротства физических лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросу разработки проекта Закона «О восстановлении платежеспособности физических лиц» (О банкротстве физических лиц), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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О ходе проводимой работы доложили министры финансов, юстиции, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, заместитель председателя Национального Банка. Глава Правительства поручил доработать проект Закона и внести в установленном порядке в Канцелярию Премьер-Министра.

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