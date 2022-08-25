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Премьер-Министр РК провел переговоры с главой правительства Кыргызстана
25 Августа 2022 22:13

Премьер-Министр РК провел переговоры с главой правительства Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Чолпон-Ату Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел двусторонние переговоры с председателем Кабинета министров – руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В начале встречи Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с недавней трагической гибелью граждан Кыргызстана в автокатастрофе в Ульяновской области Российской Федерации.

Глава Правительства подчеркнул, что Кыргызская Республика является братским государством, а также одним из основных политических и экономических партнеров Казахстана в регионе.

«Между нашими странами налажено плодотворное взаимодействие по всему спектру двустороннего сотрудничества», — отметил Алихан Смаилов.

Премьер-Министр напомнил, что в ходе встреч глав двух государств, состоявшихся в марте и мае нынешнего года, определены направления дальнейшего двустороннего стратегического партнерства.

«Наша основная цель – полная реализация поставленных главами государств задач и дальнейшее укрепление казахстанско-кыргызского сотрудничества. В частности, увеличение объема взаимной торговли до 2 млрд долларов», — сказал Алихан Смаилов.

Стороны обсудили вопросы строительства совместного индустриального торгово-логистического комплекса, а также взаимодействие в области охраны окружающей среды и водно-энергетической сферы.


Фото: primeminister.kz


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