Премьер-Министр РК призвал страны ЕАЭС ускорить интеграцию информсистем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов считает, что полноценный запуск интегрированной информационной системы позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения эффективности нашего взаимодействия в союзе необходима практическая реализация общих процессов интегрированной информационной системы ЕАЭС. Реализация экономического потенциала союза без своевременного и эффективного обмена информацией невозможна. Полноценный запуск интегрированной информационной системы позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле и ускорить процессы транзита и внешней торговли союза. Призываю страны ускорить интеграцию национальных информационных систем», - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета.

Ранее Алихан Смаилов призвал активизировать работу по устранению барьеров в торговле ЕАЭС.