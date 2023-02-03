Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Премьер-Министр РК призвал страны ЕАЭС ускорить интеграцию информсистем

3 Февраля 2023, 15:54
Премьер-Министр РК призвал страны ЕАЭС ускорить интеграцию информсистем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов считает, что полноценный запуск интегрированной информационной системы позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения эффективности нашего взаимодействия в союзе необходима практическая реализация общих процессов интегрированной информационной системы ЕАЭС. Реализация экономического потенциала союза без своевременного и эффективного обмена информацией невозможна. Полноценный запуск интегрированной информационной системы позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле и ускорить процессы транзита и внешней торговли союза. Призываю страны ускорить интеграцию национальных информационных систем», - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета.

Ранее Алихан Смаилов призвал активизировать работу по устранению барьеров в торговле ЕАЭС.


Новости по теме
Казахстанцы будут получать сообщения о положенной им господдержке
Казахстан ратифицировал соглашение о единых правилах обращения медизделий в ЕАЭС
Часть выступления Премьера Кыргызстана на форуме в Алматы написал искусственный интеллект
Теги:
Читайте также
Планом по разработке программы развития молочной отрасли поделились в Нацпалате
Насколько Казахстан покрывает внутренние потребности в молочной продукции
Мы до сих пор много импортируем - НПП «Атамекен» о ценах на продукты питания
Объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту вырос в 2,5 раза
Эстонская морская академия готова принять студентов из Казахстана
Проанализировать эффективность работы стабфонда поручил Кумар Аксакалов
Более 28% составляет валютная доля пенсионных активов казахстанцев в 2023 году
В МИД прошла встреча с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами
Новости партнеров
Популярное
1 Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
5 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК

Лента новостей