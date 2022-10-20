Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Премьер-Министр РК прибыл с рабочим визитом в Ереван

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Октября 2022, 20:26
Премьер-Министр РК прибыл с рабочим визитом в Ереван

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Ереван для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В мероприятии также принимают участие главы правительств Армении Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин.

photo

В эти минуты проходит заседание в узком формате, в ходе которого обсуждаются вопросы финансирования промышленных кооперационных проектов, разработки единой аналитической системы администрирования электронной торговли, меры по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, шаги по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд организационных вопросов.

Завтра, 21 октября, состоится заседание ЕМПС в расширенном составе, по итогам которого ожидается подписание ряда документов.

photo

photo

photo


photo


Фото: t.me/KZgovernment


Правительство РК   Премьер-министр РК   Армения   ЕАЭС   Алихан Смаилов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Новая детская площадка открылась в Таразе
Новая детская площадка открылась в Таразе
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах