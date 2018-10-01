Премьер-Министр РК поручил ускорить строительство общежитий для студентов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил ускорить строительство общежитий для студентов в рамках поручения Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот процесс нужно ускорить. Не надо ждать 10 лет. Если есть возможность, последовательно, постепенно выделять средства и начинать строительство с начала года и заканчивать его. И обеспечить наших студентов университетов общежитиями, так как если мы будем опаздывать, ждать эти 10 лет, то многие люди дополнительно будут тратиться на аренду жилья», - сказал Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства РК.

Отметим, министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сообщил, что на строительство общежитий для студентов в течение 10 лет предусмотрено 150 млрд тенге, что позволит создать 75 тыс. мест. Для этого предусмотрено 116 земельных участков. По словам министра, работа по строительству началась.

«До конца года будет предоставлено 1500 мест, два общежития. В течение двух месяцев будет закончено их строительство и они будут сданы в эксплуатацию. В следующем году будет сдано 5000 тысяч мест сдано», - сообщил Ерлан Сагадиев.

Напомним, в марте текущего года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил Пять социальных инициатив, в рамках которых поручил до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест.