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Премьер-Министр РК поручил при необходимости вводить экспортные ограничения на сельхозпродукцию

18 Января 2022 11:29
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Премьер-Министр РК поручил при необходимости вводить экспортные ограничения на сельхозпродукцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Агентству по защите и развитию конкуренции усилить работу по мерам антимонопольного реагирования и расследованию посреднических схем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Агентству по защите и развитию конкуренции необходимо усилить работу по мерам антимонопольного реагирования и расследованию посреднических схем. Мы не должны позволить недобросовестным продавцам и посредникам наживаться за счет неоправданных и высоких наценок», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также поручил акиматам регионов активизировать работу по контролю за торговыми надбавками и предельными ценами.

«Министерству финансов совместно с Министерством торговли и интеграции проработать вопросы проведения пилотного проекта по обязательной выписке электронных счетов-фактур со стадии импорта или производства до розничной реализации конкретных товаров. Это позволит производить мониторинг наценки на каждом уровне перепродажи. Для передачи сведений необходимо решить вопросы интеграции информационных систем Министерства торговли и Комитета госдоходов Минфина», - добавил Алихан Смаилов.

Премьер также поручил Министерству сельского хозяйства просчитать объемы производства и потребления сельхозпродукции и при необходимости вводить экспортные ограничения.

«В первую очередь мы должны обеспечить насыщение внутреннего рынка», - резюмировал Алихан Смаилов.

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#Правительство РК   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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