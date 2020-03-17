Премьер-министр РК поручил обеспечить качественное проведение весенне-полевых работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил принять все необходимые меры по качественному проведению весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом подготовка к весенне-полевым работам проводится своевременно. Со стороны правительства приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего сева», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Однако, как отметил Глава Кабмина, в некоторых областях наблюдаются отставания от планов заготовки семян. Также практически во всех регионах не утверждены нормы субсидий по удобрениям.

«В этой связи поручаю следующее.Первое, министерству сельского хозяйства и Акимам областей своевременного принять все необходимые меры по качественному проведению весенне-полевых работ. Второе, министерству энергетики необходимо обеспечить поставку необходимого количества дизельного топлива согласно утвержденного графика и ценам. Третье, КазАгро необходимо обеспечить эффективное использование финансовых средств и их доступность для сельчан», - добавил Аскар Мамин.

При этом Премьер подчеркнул, что конечная ставка для сельхозпроизводителей не должна превышать 7 процентов годовых.



