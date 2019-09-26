Премьер-Министр РК обсудил с главой «Роскосмоса» проект «Назарбаевский старт»

БАЙКОНЫР. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки ознакомился с социально-экономическим развитием города Байконыр Кызылординской области, а также состоянием и перспективами реализации совместных казахстанско-российских проектов в космической сфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В рамках контроля над исполнением поручений Главы государства К.К. Токаева по развитию г. Байконыр Аскар Мамин посетил площадку пяти 50-квартирных домов, построенных по программе «Нұрлы жер».





Премьер-Министру доложили о ходе проведения работ по газификации и водоснабжению города, реконструкции и строительству гостиничных комплексов, созданию СЭЗ «Байконур» в г. Байконыр.





После совместного наблюдения за запуском пилотируемого корабля «Союз МС-15» Глава Правительства обсудил с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Д. Рогозиным актуальные вопросы реализации казахстанско-российского проекта создания космического ракетного комплекса «Назарбаевский старт».





7 сентября 2019 года в г. Москве в ходе встречи Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева и Президента РФ В. Путина российская сторона предложила переименовать проект «Байтерек» в «Назарбаевский старт», а также предусмотреть новые условия для его эффективной реализации, предусматривающие универсальный старт для пусков ракетоносителей «Союз-5» и «Союз-6», а также исключение пилотируемой программы.