Премьер-Министр РК и Президент Татарстана дали старт строительству шинного завода в Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин и Президент Татарстана Рустам Минниханов дали старт строительству завода по производству шин в Сарани Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Проект реализует ТОО «KamaTyresKZ» - совместное предприятие АО «Группа компаний «Аллюр» и ПАО «Татнефть». Производственная мощность завода на первом этапе составит 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно с доведением в последующем до 9 млн шин в год.

Завод позволит повысить уровень локализации автомобильного производства РК и обеспечить импортозамещение шин. При этом 40% продукции планируется экспортировать. Реализация проекта запланирована на конец 2022 года. Общий объем инвестиций составит 125 млрд тг.

На заводе будет создано свыше 1100 новых высококвалифицированных рабочих мест. Персонал предприятия уже начал проходить стажировку на шинных предприятиях ПАО «Татнефть».

Глава Правительства подчеркнул, что проект строительства шинного завода свидетельствует о конкретном практическом расширении промышленной кооперации между Казахстаном и Россией.

«Строительство шинного завода в Сарани окажет мультипликативный эффект на экономику Карагандинской области и, в целом, Казахстана, повысив ее конкурентоспособность и создав новые высококвалифицированные рабочие места. Завод станет одним из крупнейших в регионе, его продукция будет обладать высоким экспортным потенциалом», - сказал А.Мамин.

Президент Татарстана Р.Минниханов в своем выступлении отметил, что Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В 2020 году, несмотря на пандемию, товарооборот вырос на 14% и превысил $630 млн.

«Уверен, строительство и запуск шинного завода станут важным элементом комплекса мер по обеспечению интенсивного социально-экономического развития Казахстана, а также послужат дальнейшему расширению татарстано-казахстанского сотрудничества на благо укрепления отношений Российской Федерации и Республики Казахстан», - сказал он.

В церемонии заливки бетона под строительство шинного завода на территории индустриальной зоны в районе РТИ приняли участие аким Карагандинской области Женис Касымбек, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев и директор ТОО «KamaTyresKZ» Александр Смышляев.

В присутствии Премьер-Министра РК А.Мамина и Президента Татарстана Р.Минниханова между АО «НК «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть» подписано соглашение о базовых условиях сотрудничества по проекту производства бутадиеновых каучуков, применяемых в модификации битума, изготовлении адгезивов, клеев, резин и экологически чистых шин. Срок реализации проекта - 2021-2025 годы, мощность производства - 186 тыс. тонн бутадиеновых каучуков и 170 тыс. тонн изобутана в год.

Кроме того, между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и ПАО «Татнефть» подписано соглашение о намерении строительства битумного завода в Казахстане.

В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область глава Правительства Казахстана и Президент Татарстана также ознакомились с работой крупнейшего в РК оптово-распределительного центра «Global City», который связывает потоки торговли сельхозпродукцией по направлению «Север - Юг».