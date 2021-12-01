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Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Первого Президента

1 Декабря 2021 16:47
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Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

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«Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днем Первого Президента!

За 30 лет Независимости благодаря своевременности и эффективности социально-экономических и общественно-политических реформ, которые были проведены по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, Казахстан совершил качественный рывок в своем развитии.

Сегодня можно смело утверждать, что Казахстан состоялся как стабильное и прогрессивное государство с сильной экономикой, передовой Конституцией, эффективными институтами власти, полностью международно оформленной государственной границей.

Практически с нуля построен новый город – Нур-Султан, ставший современным экономическим, социальным и культурным центром региона.

Елбасы заложил фундамент и стратегический курс нового этапа развития Казахстана, который позволит обеспечить дальнейший устойчивый рост экономики и повысить качество жизни населения нашей страны.

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и благополучия!

Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин», - говорится в поздравлении.


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#Премьер-министр РК   #Дата   #Общество  
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