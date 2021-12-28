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Премьер-Министр поручил внести в Парламент законопроект о кинематографии и культуре в течение двух дней

28 Декабря 2021 10:49
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Премьер-Министр поручил внести в Парламент законопроект о кинематографии и культуре в течение двух дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил внести законопроект по вопросам кинематографии и культуры в Мажилис в течение двух дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Законопроекты согласно плану текущего года уже внесены в Парламент. Законопроект по вопросам кинематографии и культуры необходимо внести в Мажилис в течение двух дней», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Ранее сообщалось, что в предстоящем 2022 году будут разработаны проект «Социального кодекса РК», проекты законов о местном самоуправлении, о профессиональных квалификациях, развитии агломераций, о теплоэнергетике.

«Это очень важные законопроекты. Предлагаю одобрить План законопроектных работ Правительства на 2022 год. Поручаю первым руководителям государственных органов обеспечить жесткий контроль за качественной подготовкой законопроектов и своевременностью их представления в Правительство и Парламент. Общая координация и контроль за исполнением Плана за Министерством юстиции», - добавил Аскар Мамин.


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#Премьер-министр РК   #Культура   #Кинематограф  
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Автор:

Серик Сабеков

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