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Премьер-Министр поручил обеспечить качественное выполнение автодорожных проектов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Февраля 2023, 13:59
Премьер-Министр поручил обеспечить качественное выполнение автодорожных проектов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы строительства и реконструкции автомобильных дорог рассмотрены на заседании Республиканского штаба по реализации Предвыборной программы Главы государства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Открывая заседание, глава Правительства отметил, что до 2030 года поставлена задача обеспечить качественное строительство и реконструкцию 8 тыс. км республиканских и 14 тысяч км местных автодорог.

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О проводимой работе и планах доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

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По его словам, в этом году ремонтными работами будут охвачены 11 тысяч км автомобильных дорог, в том числе 7 тысяч км республиканской сети. На сегодня из 70 тысяч км местной сети 85% дорог находится в нормативном состоянии. Хорошие показатели состояния местных дорог наблюдаются в Жамбылской (97%), Мангистауской (96%) и Павлодарской (91%) областях, показатели ниже среднего в трех регионах: в Западно-Казахстанской (46%), Актюбинской (72%) и Атырауской (72%) областях.

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Кроме того, министерством прорабатывается реализация с привлечением средств международных финансовых институтов новых дорожных проектов в период с 2024 по 2030 годы общей протяженностью 4,4 тыс. км. В частности, «Жезказган-Караганды» — 513 км, Астана-Костанай-гр.РФ» — 830 км, «Бейнеу-Шалкар» — 515 км, «Атырау-Доссор» — 86 км, «Кызылорда-Актобе» — 1 101 км, «Актобе-Уральск» — 628 км.

На заседании также выступили председатель правления компании «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев и акимы ряда регионов.

Премьер-Министр отметил, что состояние дорог и транспортная инфраструктура являются важнейшими факторами развития внутренней и внешней торговли.

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Однако, по его словам, в последнее время качество автодорог вызывает справедливую критику. Плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны.

«Особое недовольство общественности вызывает проводимый ремонт. В Интернете можно найти многочисленные видеоролики и фотографии, когда работы проводятся не по регламенту, в дождливую и даже снежную погоду», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В качестве примера глава Правительства привел факты, когда в селе Коктерек Абайской области асфальт укладывали на снег, а в Павлодаре асфальт попросту разбрасывали на дорогу. В некоторых регионах, не дождавшись действий от местных исполнительных органов, жители сел самостоятельно ремонтируют дороги. Так было в селе Рыскулово Алматинской области, селе Атамекен Мангистауской области. Кроме того, имеются факты, когда ежегодно проводятся ремонтные работы на одних и тех же участках.

Алихан Смаилов потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.

Акиматам регионов поручено обеспечить качественную работу по строительству и ремонту местной сети автодорог. Следует в самое ближайшее время завершить все процедуры государственных закупок и приобретения строительных материалов, чтобы компании начали свою работу сразу с открытия строительного сезона.

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Кроме того, Премьер-Министр поручил обеспечить до конца текущего года завершение важнейших автодорожных проектов, таких как «Мерке-Бурылбайтал», «Актобе-Атырау-Астрахань», «Алматы-Усть-Каменогорск», «Унеге-Бейсен», «Казталовка-Жанибек», «Ушарал-Достык».


Фото: primeminister.kz


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