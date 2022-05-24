24 Мая 2022 14:36

Премьер-Министр поручил до 1 сентября внести решение по газификации севера и востока РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос газификации населенных пунктов страны обсудили на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. С докладами выступили министр энергетики Болат Акчулаков, председатель АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, акимы Нур-Султана и Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

По информации главы Минэнерго, по итогам прошлого года уровень обеспечения газом в Казахстане составил 57,67% от численности населения. Газификация страны осуществляется согласно генеральной схеме на 2015-2030 гг.

Премьер-Министр отметил, что за последние 5 лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли на 35%. Только в прошлом году на голубое топливо были переведены свыше 3600 промышленных объектов.

«В текущем году ожидается рост потребления до 20 млрд кубометров. Число газифицированных населенных пунктов составит свыше 1700. Таким образом более 11 млн казахстанцев будут иметь доступ к природному газу», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр подчеркнул, что газовая отрасль демонстрирует устойчивый рост и занимает важное место в социально-экономическом развитии страны.

«Растущие потребности населения и промышленности требуют наличия достаточных объемов газа. Поэтому расширение ресурсной базы, в том числе масштабные геологоразведочные работы, должны стать ключевой задачей», — отметил глава Кабмина.

По его мнению, это важно и для потенциальных инвесторов, чье вхождение на рынок во многом обусловлено наличием сырья, в особенности газа.

В связи с этим профильным ведомствам дано поручение до 15 июня выработать окончательный пакет регуляторных и фискальных преференций для газовых проектов в рамках разработки Улучшенного модельного контракта.

Также Алихан Смаилов отметил, что дальнейшее развитие отрасли напрямую зависит от уровня и состояния газотранспортной системы. Сегодня газопроводы работают на максимальных возможностях и многие из них требуют капитального ремонта. Учитывая это, Премьер-Министр поручил до 1 июля внести в Правительство актуализированный проект генеральной схемы газификации регионов до 2030 года.

«Должен быть четкий план по строительству новых мощностей, модернизации и ремонту действующих», — подчеркнул глава Правительства.

Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства ведется поиск оптимального решения вопроса газификации северных и восточных регионов страны.

«Прорабатываются два варианта – от российских источников и через магистральный газопровод «Сары-Арка». Данный вопрос важен, и затягивать его нельзя», — отметил Алихан Смаилов.

В этой связи Министерству энергетики совместно с соответствующими акимами и фондом «Самрук-Казына» до 1 сентября т.г. поручено провести комплексную оценку рассматриваемых вариантов и внести согласованное решение.