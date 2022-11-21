Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой

21 Ноября 2022, 19:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор Главы государства с Премьер-министром Пакистана. Шахбаз Шариф поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства выразил благодарность за теплое поздравление и подчеркнул, что Пакистан является одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии.

Собеседники отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в энергетическом и транспортном секторах.

Фото: akorda.kz