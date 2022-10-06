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Премьер-Министр Казахстана провел встречу с Председателем Правительства России

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Октября 2022, 18:53
Премьер-Министр Казахстана провел встречу с Председателем Правительства России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - На полях второго Каспийского экономического форума в Москве Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел встречу с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

Стороны обсудили практические аспекты развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сферах промышленности и нефтегазовой отрасли, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

По итогам переговоров главы правительств выразили готовность к укреплению двусторонних связей по всем приоритетным направлениям сотрудничества.

Фото: primeminister.kz

Правительство РК   Премьер-министр РК   Россия   Международная деятельность РК   Алихан Смаилов  
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