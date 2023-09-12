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    10:16, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Премьер-министр Канады застрял в Индии

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    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо буквально застрял в Индии из-за технических неполадок в его самолете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Канадские военные работают над тем, чтобы вернуть Трюдо домой, но он сможет покинуть Индию в лучшем случае только сегодня после обеда.

    Премьер Канады должен был покинуть Индию еще в воскресенье после напряженной встречи со своим индийским коллегой Индии Нарендрой Моди на саммите G20.

    По данным пресс-службы Трюдо, ситуация с вылетом «остается нестабильной».

    В заявлении Министерства национальной обороны Канады говорится, что у самолета CC-150 Polaris Королевских ВВС Канады с бортовым номером «01» возникла «неисправность некоего компонента, который придется заменить».

    Запасной самолет, отправленный в Индию для возвращения Трюдо, был направлен в Великобританию и, как ожидается, вылетит оттуда во вторник.

    Этот инцидент — не первый случай, когда у премьера Канады возникают проблемы, связанные с перелетами на самолете.

    В 2019 году самолет с журналистами столкнулся с крылом самолета, зафрахтованного для перевозки Трюдо во время предвыборной кампании. В тот момент его не было на борту самолета.


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