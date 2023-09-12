Премьер-министр Канады застрял в Индии
Канадские военные работают над тем, чтобы вернуть Трюдо домой, но он сможет покинуть Индию в лучшем случае только сегодня после обеда.
Премьер Канады должен был покинуть Индию еще в воскресенье после напряженной встречи со своим индийским коллегой Индии Нарендрой Моди на саммите G20.
По данным пресс-службы Трюдо, ситуация с вылетом «остается нестабильной».
В заявлении Министерства национальной обороны Канады говорится, что у самолета CC-150 Polaris Королевских ВВС Канады с бортовым номером «01» возникла «неисправность некоего компонента, который придется заменить».
Запасной самолет, отправленный в Индию для возвращения Трюдо, был направлен в Великобританию и, как ожидается, вылетит оттуда во вторник.
Этот инцидент — не первый случай, когда у премьера Канады возникают проблемы, связанные с перелетами на самолете.
В 2019 году самолет с журналистами столкнулся с крылом самолета, зафрахтованного для перевозки Трюдо во время предвыборной кампании. В тот момент его не было на борту самолета.