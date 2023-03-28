Премьер-министр Израиля отложил проведение спорной судебной реформы

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отсрочке планов по проведению спорной реформы судебной системы страны, вызвавшей протесты и забастовки по всей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Премьер-министр Нетаньяху объявил, что проведение реформы судебной системы будет отложено, добавив, что хочет найти компромисс с противниками реформы.

«Когда есть возможность избежать гражданской войны посредством диалога, я, как премьер-министр, беру отсрочку», - сказал Биньямин Нетаньяху.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что договорился с Нетаньяху об отсрочке проведения судебной реформы до возобновления летней сессии Кнессета 30 апреля.

Десятки тысяч израильтян протестовали против реформ прямо перед парламентом. Общенациональная забастовка, начавшаяся в понедельник, быстро закончилась сразу же после заявления Биньямина Нетаньяху.

«После заявления премьер-министра я объявляю об окончании забастовки», — говорится в заявлении председателя конфедерации профсоюзов Арнона Бар-Давида.

Конфедерация профсоюзов выступила с призывом к 700 000 работников здравоохранения, транспорта и банковского дела в Израиле прекратить работу в знак протеста против судебной реформы.

В воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что увольняет Йоава Галланта с поста министра обороны страны. Йоава Галлант, который является членом партии Биньямина Нетаньяху «Ликуд», накануне призвал правительство отказаться от своих планов по полному пересмотру судебной системы. Сразу же после этого премьер объявил об увольнении министра, который, по его словам, утратил доверие.

Президент Израиля Исаак Герцог приветствовал отсрочку в проведении судебной реформы, сказав, что настало время для откровенных, серьезных и ответственных дискуссий.

Некоторые политические оппоненты Биньямина Нетаньяху проявили осторожный оптимизм: бывший премьер-министр-центрист Яир Лапид заявил, если проведение реформы действительно отложат, его партия «Еш Атид» будет готова встретиться для переговоров при посредничестве президента.

«Если правительство примет участие в реальном и честном диалоге, мы сможем выйти из этого кризиса более сильными и сплоченными», - говорится в заявлении Яира Лапида.

«Белый дом приветствовал отсрочку и заявил, что видит в ней возможность создать дополнительное время и пространство для компромисса», - заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также приветствовал заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отметив что: «Жизненно важно, чтобы общие демократические ценности, лежащие в основе британо-израильских отношений, поддерживались, а также сохранялась надежная система сдержек и противовесов».

Напомним, правительство Израиля объявило о планируемых изменениях еще в январе, аргументируя это тем, что они необходимы для восстановления баланса между исполнительной и судебной ветвями власти.

Судебная реформа дала бы правительству возможность влиять на выбор судей и ограничить право Верховного суда отменять законы.

Противники реформы заявляли, что правящая коалиция - самая правая в истории Израиля - стремится подорвать разделение власти в Израиле, тем самым поставив страну на авторитарный путь.

Протесты, бушевавшие в Израиле из-за спорной судебной реформы в течение нескольких недель, лишь усилились в воскресенье после увольнения министра обороны Галланта и не утихали вплоть до заявления премьер-министра Нетаньяху об отсрочке.