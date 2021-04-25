Премьер-министр Армении подал в отставку

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он сообщил в своем обращении к нации в воскресенье. Отставка главы армянского кабмина носит технический характер и необходима для проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня текущего года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В воскресенье, 25 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации. В своем обращении он заявил, что подает в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня этого года.

«Для реализации конституционных положений и роспуска Парламента я сегодня подаю в отставку», - заявил в обращении Никол Пашинян, подчеркнув, что до проведения выборов он продолжит в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра.

Напомним, в Армении после подписания трехсторонних заявлений о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе сложилась напряженная внутриполитическая ситуация. Оппозиция проводила уличные акции с требованием к премьер-министру покинуть свой пост. На этом фоне после консультаций с Президентом страны парламентские фракции пришли к соглашению о проведении 20 июня 2021 года внеочередных парламентских выборов.

Действующая Конституция Армении предусматривает конкретную процедуру проведения внеочередных парламентских выборов, первым этапом которой является отставка действующего главы правительства. После отставки премьер-министра Парламент страны дважды проводит голосование по новому кандидату на пост главы кабмина. В случае, когда Парламент дважды не избирает нового премьера, Национальное собрание Армении распускается в силу права. После этого проходят парламентские выборы. Внеочередные парламентские выборы в Армении ожидаются 20 июня 2021 года.