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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку

17 Октября 2018 01:56 114
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он заявил в своем телеобращении к гражданам Армении в эфире Общественного армянского телевидения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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О своем намерении уйти в отставку премьер-министр Н.Пашинян заявил ранее французскому телеканалу France24. В интервью Н.Пашинян отметил, что планирует уйти в отставку 15-го октября для инициирования процесса роспуска Парламента страны с целью проведения досрочных парламентских выборов 10 декабре текущего года.

Согласно действующему законодательству, после отставки  премьер-министра Президент Армении принимает отставку Правительства. Далее в семидневный срок фракции Парламента выдвигают кандидатов на пост премьер-министра. Премьер-министр избирается на заседании Парламента большинством голосов депутатов. В случае неизбрания премьер-министра на голосовании, через семь дней назначаются новые выборы премьера, в которых принимают участие кандидаты, выдвинутые одной третью от общего числа депутатов. Победителем считается кандидат, набравший большинство голосов депутатов.

В случае, если премьер-министр не избирается дважды, Национальное Собрание Армении (Парламент) распускается в силу закона и назначаются внеочередные парламентские выборы.

Стоит отметить, что отставке Н.Пашиняна предшествовали его переговоры с политическими силами на предмет их отказа от выдвижения своих кандидатов в случае его отставки.

Внеочередные парламентские выборы в Армении могут пройти уже в декабре текущего года.

 

 

 

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Ключевые слова: Армения, Alem Barysy ,
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