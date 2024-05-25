Прекратить наступление на Рафах в Газе обязал Израиль Международный суд ООН

Суд постановил, что Израиль должен немедленно прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, ссылаясь на «непосредственную опасность» для палестинского народа, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Судья Салам заявил, что Международный суд ООН предписывает Израилю прекратить наступление в Рафахе, поскольку нынешняя ситуация влечет за собой дальнейший риск нанесения непоправимого вреда правам жителей Газы.

По его словам, ситуация изменилась с тех пор, как Международный суд вынес свои предыдущие постановления, и были выполнены условия для принятия новых чрезвычайных мер по этому делу.

Международный суд обязал Израиль в течение месяца представить суду отчет о ходе исполнения мер, предписанных сегодня.

— Суд выражает серьезную обеспокоенность судьбой заложников… и призывает к их немедленному и безоговорочному освобождению», — заявил при этом судья Салам. — Нас глубоко тревожит то, что многие из них до сих пор остаются в плену, —добавил он.

Международный суд ООН обязал Израиль:

Остановить военную операцию в Рафахе

Открыть пограничный переход Рафах с Египтом для поступления гуманитарной помощи в больших количествах

Обеспечить доступ в Газу следователям и миссиям по установлению фактов

В месячный срок сообщить суду о ходе применения данных мер

Международная коллегия судей заявила, что Израиль не убедил их в том, что его усилия по эвакуации местного населения и меры по обеспечению его безопасности достаточны для устранения рисков, которым подвергается палестинское население в результате военного наступления в Рафахе.