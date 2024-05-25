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    19:25, 24 Май 2024 | GMT +6

    Прекратить наступление на Рафах в Газе обязал Израиль Международный суд ООН

    Фото Международного суда ООН/Ф. Бик
    Фото: Международного суда ООН/Ф. Бик

    Суд постановил, что Израиль должен немедленно прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, ссылаясь на «непосредственную опасность» для палестинского народа, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Судья Салам заявил, что Международный суд ООН предписывает Израилю прекратить наступление в Рафахе, поскольку нынешняя ситуация влечет за собой дальнейший риск нанесения непоправимого вреда правам жителей Газы.

    По его словам, ситуация изменилась с тех пор, как Международный суд вынес свои предыдущие постановления, и были выполнены условия для принятия новых чрезвычайных мер по этому делу.

    Международный суд обязал Израиль в течение месяца представить суду отчет о ходе исполнения мер, предписанных сегодня.

    — Суд выражает серьезную обеспокоенность судьбой заложников… и призывает к их немедленному и безоговорочному освобождению», — заявил при этом судья Салам. — Нас глубоко тревожит то, что многие из них до сих пор остаются в плену, —добавил он.

    Международный суд ООН обязал Израиль:

    • Остановить военную операцию в Рафахе
    • Открыть пограничный переход Рафах с Египтом для поступления гуманитарной помощи в больших количествах
    • Обеспечить доступ в Газу следователям и миссиям по установлению фактов
    • В месячный срок сообщить суду о ходе применения данных мер

    Международная коллегия судей заявила, что Израиль не убедил их в том, что его усилия по эвакуации местного населения и меры по обеспечению его безопасности достаточны для устранения рисков, которым подвергается палестинское население в результате военного наступления в Рафахе.

    Теги:
    ООН Палестино-израильский конфликт Суды Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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