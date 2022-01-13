Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Айтпаевой Сауле Муханбедиановны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Айтпаевой Сауле Муханбедиановны.
Айтпаева Сауле Муханбедиановна р одилась 22 мая 1960 года.
Окончила Свердловский юридический институт им. А.А. Руденко по специальности «правоведение».
Работала Председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК, а также на других ответственных должностях Генеральной Прокуратуры РК.
Награждена орденом «Даңқ» II степени, медалью «Ерен еңбегі үшін», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», «Почетный гражданин Акмолинской области». Имеет классный чин Государственного советника юстиции 3 класса, генерал.
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