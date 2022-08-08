8 Августа 2022 10:11

Прекращение огня между палестинцами и Израилем вступило в силу в Газе

ГАЗА. КАЗИНФОРМ – Прекращение огня между Израилем и Палестиной вступило в силу поздно вечером в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство USA Today.

С пятницы израильские самолеты наносили удары по целям в Газе, а поддерживаемая Ираном вооруженная группировка «Палестинский исламский джихад» выпустила сотни ракет по Израилю в ответ. Риск того, что трансграничные боевые действия перерастут в полномасштабную войну, сохранялся до тех пор, пока не были достигнуты мирные договоренности при посредничестве Египта.

Правящая в Газе группировка ХАМАС осталась в стороне от конфликта, возможно, это связано с нежеланием расторжения имеющихся экономических договоренностей с Израилем, который выдал 12 тыс. разрешений на работу жителям Газы и рассматривает возможность выдачи еще 2 тыс. рабочих квот.

Совет Безопасности ООН запланировал на понедельник экстренное заседание по вопросу эскалации насилия. Китай, который председательствует в Совете в этом месяце, запланировал проведение сессии по просьбе ОАЭ, которые представляют арабские страны в СБ ООН.

По оценкам Израиля, в результате авиаударов убито около 15 боевиков, в том числе один из командиров «Палестинского исламского джихада» Халед Мансур. По данным израильских военных, боевики в Газе выпустили около 580 ракет в сторону Израиля, большинство из которых перехвачены средствами ПВО, две сбиты в направлении Иерусалима.

Эта вспышка стала самым ожесточенным столкновением между Израилем и группировками боевиков Газы со времен 11-дневной войны в прошлом году между Израилем и ХАМАС.

Фото:usatoday.com







